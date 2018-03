Rocklegendaren Jerry Williams har avlidit, skriver hans agentbolag, Blixten & Co, i ett pressmeddelande.

"Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström (Jerry Williams), efter en kort tids sjukdom, lämnade oss igår söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred", skriver bolaget.

I Jerry Williams låtkatalog finns hits som "It started with a love affair", "I can jive", "Did I tell you" och "Who's gonna follow you home".

Artisten blev 75 år gammal.