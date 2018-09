Den brittiske musikern Jacob Banks återvänder till Sverige för en spelning på Berns i Stockholm.

Banks, som i våras både gästade "Skavlan" och spelade för ett fullsatt Debaser Strand, är aktuell både med sin nästa Sverigespelning och sitt debutalbum. Skivan "Village" släpps den 2 november och innehåller bland annat singeln "Be good to me" som gästas av svenska Seinabo Sey.

– När jag skrev på det nya albumet gick jag tillbaka till hur det var att vara ett barn. Det var ett sätt att bearbeta känslor och albumet handlar både om vem jag var under barndomen och hur jag har förändrats under åren, sade Jacob Banks i en intervju med TT tidigare i år.

Den 3 december intar Banks Berns i Stockholm. Biljetterna släpps den 20 september.