Jack White har valts in i basebollens finrum

Artisten Jack White, känd från bland annat The White Stripes, har valts in i Hall of Fame. Men inte för sina insatser inom musik - utan inom baseball.

Närmare bestämt är det ett slagträ Jack White använde sig av under en välgörenhetsmatch i maj som har hamnat på ärofyllda National Baseball Hall of Fame i Cooperstown, rapporterar The Detroit News.

White är en hängiven supporter av sporten och har sedan många år följt laget Detroit Tigers. För ungefär två år sedan investerade han tillsammans med Los Angeles-spelaren Ian Kinsler i basebollmärket Warstic.

Under uppvisningsmatchen tidigare i år använde sig White av ett slagträ från just Warstic. I publiken satt en representant från Hall of Fame-museet, som bad om att få ställa ut sångarens specialtillverkade utrustning.

Efter matchen har 50 likadana slagträn sålts i en välgörenhetsauktion.