Hyllade trummisen Hal Blaine död

Den hyllade trummisen Hal Blaine är död, rapporterar BBC. Han dog kort efter sin 90-årsdag - som firades med en fest där bland andra Rolling Stones-trummisen Charlie Watts spelade.

Hal Blaine beskrivs som en av de mest tongivande trummisarna av sin generation och har spelat med bland andra Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys och John Lennon. Han var en del av det Los Angeles-baserade studiomusikerkollektivet The Wrecking Crew.

Han ligger också bakom det klassiska introt till The Ronettes "Be my baby".

Brian Wilson från The Beach Boys skriver på Twitter att Blaine lärde honom mycket och var starkt kopplad till bandets stora framgång.

"Han var den bästa trummisen någonsin", skriver han.