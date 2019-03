Hozier till Gröna Lund

Hozier är klar för en spelning på Gröna Lund i Stockholm i sommar. "Take me to church"-sångaren möter publiken den 20 augusti. Irländaren Andrew Hozier-Byrne fick sitt stora genombrott 2013, med just "Take me to church". 2015 blev han framröstad som årets artist av VH1:s tittare.(TT)