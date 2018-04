HBO skrotar serien "Here and now"

Tv-jätten HBO lägger ner sitt nya familjedrama "Here and now", skriver Variety. Förväntningarna var höga inför premiären i februari.(TT) Tv-jätten HBO lägger ner sitt nya familjedrama "Here and now", skriver Variety. Förväntningarna var höga inför premiären i februari. Serien om multietnisk familj med adopterade barn från hela världen skapades av Alan Ball, som tidigare legat bakom succéerna "Six feet under" och "True blood" och huvudrollerna spelades av bland andra Tim Robbins och Holly Hunter. Men mottagandet blev ljummet. Serien sågades av många kritiker och den har inte lyckats locka tillräckligt stort intresse för att förnyas för en andra säsong, meddelar HBO. ERBJUDANDE Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden.