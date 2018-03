Gina Rodriguez blir dubbel Carmen Sandiego

Gina Rodriguez är klar för titelrollen i den kommande spelfilmen "Carmen Diego", rapporterar Deadline.

Filmen produceras för Netflix som även arbetar med en animerad tv-serie om Carmen Diego där Rodriguez gör rösten.

Rodriguez är bäst känd för sin Golden Globe-prisade huvudroll i tv-seren "Jane the virgin" men medverkade dessutom nyligen i långfilmen "Annhiliation".

Tv-spelet "Where in time is Carmen Sandiego" släpptes 1989 och är utvecklat av amerikanska Brøderbund.