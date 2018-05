Forskare avslöjar Michaels Jacksons pose

En exceptionell bålstabilitet och ett par specialdesignade skor. Med de medlen lyckades Michael Jackson slå världen med häpnad med sin pose i videon "Smooth criminal", slår en ny studie fast.

Tre neurokirurger knutna till The Postgraduate Institute of Medical Education and Research i Chandigarh, Indien, har nagelfarit Jacksons rörelse i videon från 1987. Detta för att förstå och avslöja hur han lyckas luta sig i en 45-gradig vinkel utan att böja på kroppen eller lyfta på fötterna, något som borde trotsa gravitationens lagar.

Utöver exceptionellt starka core-muskler - enligt forskarna klarar vältränade dansare att luta kroppen i 25 till 30 grader - kräver hälsenorna hjälp på traven för att klara av konststycket. I studien, publicerad i Journal of neurosurgery, presenteras lösningen: En specialdesignad sko med en v-formad klack och en metallbult i scengolvet gav Jackson den extra magiska touch som behövdes.

"Även om vi gärna vill tro att MJ bröt relationen mellan fysiologi och fysik finns ett patent registrerat i hans namn som avslöjar att rörelsen uppnåddes genom en smart uppfinning", skriver forskarna.

Samtidigt understryker det att tricket knappast kan utföras av vem som helst utan är oerhört svårt.