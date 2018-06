Florence and the Machine-sångare släpper bok

Sångaren Florence Welch i den brittiska musikgruppen Florence and the machine har många järn i elden. På fredagen landade musikgruppens första albumsläpp på tre år "High as hope" - och snart debuterar Welch som författare, rapporterar Billboard.

Boken, med titeln "Useless magic: lyrics and poetry", är 288 sidor tjock och fylld av outgiven poesi och illustrationer som artisten skapat genom åren. Den 10 juli väntas boken komma ut i handeln.

Florence and the Machine slog igenom med debutalbumet "Lungs" 2009. Därefter har musikgruppen släppt plattorna "Ceremonials", "How big, how blue, how beautiful" och senaste "High as hope".