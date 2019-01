Flest vill svettas till Eminems musik

Låten är etta både globalt och på svenskars träningslistor, där Swedish House Mafia kniper andraplatsen med "Greyhounds" och Avicii hamnar på tredje plats med "Levels".

Finländarna är de som använder Spotify mest till att lyssna på musik under träning, medan svenskar hamnar tvåa på listan, följt av Irland, Storbritannien och Nya Zeeland. Sverige är även det land som använder speciella listor för yogamusik allra mest.

Den åldersgrupp som är mest flitiga på att träna till musik är kvinnor i åldern 35-44 år - och faktum är att kvinnor verkar lyssna mer på träningsmusik än män, enligt undersökningen.

Delar man upp lyssnarna efter ålder så är den mest populära låten för personer upp till 34 år återigen Eminems "Till I collapse", medan Survivor med "Eye of the tiger" gillas av 35-54-åringarna och Meghan Trainors "All about that bass" är allra mest populär bland 55-plussarna.

Spotify säger i en kommentar till TT att undersökningen har gjorts genom att man sökt efter spellistor med titlar som "träning", "fitness", "workout" eller "löpning". Det resulterade i 43,5 miljoner spellistor med träningstema.