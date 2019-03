Filmrecension: Spöklika öden från västfronten

Historien om unga män som drar i väg i krig, fulla av optimism och kämpaglöd och som i bästa fall återvänder hem, traumatiserade och alienerade från det civila samhället är en sorglig klassiker som berättats många gånger.

I Peter Jacksons händer får berättelsen i flera bemärkelser nytt liv tack vare en märklig och ganska mäktig satsning där gamla journalfilmer har saktats ned, restaurerats, färglagts och fogats samman.

Ovanpå bilderna har Jackson lagt på berättarröster från krigsveteraner, som spelades in på 1960-talet. "They shall not grow old" handlar alltså om en generation mycket unga brittiska män som sugna på att spöa tysken gav sig ut i strid, fulla av patriotism och vilja att lyda order. Som en "På västfronten intet nytt", fast utan någon specifik huvudperson.

Resultatet är ett ödsligt körverk om krigets fasor - givetvis - men också om hur vanliga killar tog sig an sin nya tillvaro med hyfsat gott humör och en typisk brittisk stiff upper lip. "Det kändes som ett jobb, jag tänkte inte så mycket på det", "vi gjorde nytta", "det gjorde karl av mig" är inledande typiska kommentarer.

Man sugs snabbt in av bilderna och vittnesmålen. En spöklik känsla uppstår när man tar i beaktning de tre dimensioner som visas: de ursprungliga filmerna från när det begav sig, kommentarerna från de åldrande veteranerna som har fått perspektiv på sina intryck från kriget, och så den nya nivån som Peter Jackson skapar när han ger männen på duken nytt digitalt liv.

Att de här autentiska rösterna nu får eka vidare genom historien är en cineastisk välgärning. Här visas mycket oromantiskt vad ett krig är, med överfulla latriner, råttor som äter sig feta i massgravar, krigströtta soldater och upplösningen av all civilisation. Varenda filmruta påminner om döden och hur förgängligt livet är. Även de som överlevde kriget, och som hörs i filmen, är ju döda idag.

Tiden efter kriget skildras också mycket gripande, med kommentarer som: "varför krigade vi egentligen?", "vi var inget värda på arbetsmarknaden" samt: "efteråt ville ingen tala om kriget utan bara gå vidare".