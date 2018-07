Nytt världsrekord för Drake

Artisten Drake slår rekord med nya albumet "Scorpion". Plattan är den första att nå en miljard lyssningar på nätet på bara sju dygn, rapporterar Billboard. Rekordsiffran omfattar lyssnare från hela världen och en rad olika strömningssajter.

Det tidigare världsrekordet, nästan 700 miljoner strömningar, tillhörde albumet "Beerbongs & Bentleys" av Post Malone, som släpptes i april.

Uppmärksamheten har varit stor även i Sverige. Bland albumets 25 låtar gick "Don't matter to me" rakt in på en första placering på den svenska singellistan. "Scorpion" hamnade tvåa på albumlistan, strax efter Lasse Stefanz "Forever".