DMX släppt från fängelse

Rapparen och skådespelaren DMX är en fri man. Den 48-årige artisten arresterades för skattefusk 2017 och dömdes sedermera till fängelse i West Virginia. Under fredagen släpptes han, rapporterar CNN.

Earl Simmons, som är DMX riktiga namn, fick sitt straff för att ha undanhållit mångmiljonbelopp från amerikanska skattemyndigheter. Han har varit i klammeri med rättvisan tidigare och bland annat åtalats för droginnehav och djurplågeri.

DMX debuterade 1998 och ligger bakom hits som "X gon' give it to ya" och "Party up (up in here)".