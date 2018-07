Disney satsar på kvinnliga filmskapare

Nu lanserar Walt Disney Company en ny kampanj för att främja kvinnliga filmskapare, meddelar filmföretaget i ett klipp på Youtube. I satsningen, som har döpts till "Dream big princess", har 21 tjejer från 13 olika länder valts ut för att skapa kortfilmer om kvinnor som inspirerar dem.

Dokumentärprojekten kommer att berätta historier om kvinnor inom nöjesbranschen, sportvärlden och filantropisk verksamhet. Exempelvis kommer Jennifer Lee, som har skrivit och regisserat den Oscarsbelönade Disneyfilmen "Frost", att medverka i en av kortfilmerna.

Initiativet förväntas också generera stora summor pengar till FN-stiftelsen Girl up, som bland annat erbjuder ledarskapsutbildning för unga kvinnor. Varje gång en person gillar eller delar en av kortfilmerna under hashtaggen #dreambigprincess på sociala medier så donerar Disney 8 kronor till Girl up.