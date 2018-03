De tävlar i "Ex on the beach"

Årets deltagare i den svenska versionen av dokusåpan "Ex on the beach Sverige" är klara. Åtta tävlande singlar i åldrarna 19-26 år reser till Bahamas för samma upplägg som i de tidigare tre säsongerna: i stället för fest och flirt dyker deras expartners upp med känslostormar och drama som följd.

Nytt för i år är att Carolina Gynning leder eftersnacket i programmet "Exen berättar allt" på Dplay i direkt anslutning till avsnitten.

"Jag har ju hunnit se lite av säsongen och det tar ju inte många minuter innan det blir drama och kaos. Då är det bra att jag kommer in som en bestämd mammafigur och ställer deltagarna mot väggen och reder ut allt", säger Gynning i ett pressmeddelande.

Här är alla deltagarna: Joel Åkesson (20 år) Höör, Josefin Hådén (21) Örebro, Diana Baban (25) Hudiksvall, Sebastian Tristan Idevall (22) Sundbyberg, Oliver Sallman (26) Stockholm, My Karlberg (19) Stockholm, Kardo Ahmad (25) Tyresö, Shanice Hallberg (20) Trollhättan.

"Ex on the beach" har säsongspremiär på Kanal 11 den 22 mars.