De letar drömpartner i "Are you the one"

Paradisstränder, 20 speciellt utvalda singlar och ett spel om en miljon kronor. I TV3:s nya dejtingsåpa "Are you the one" är målet att hitta kärleken - på riktigt. Deltagarna i TV3:s kärleksexperiment har gjort grundliga tester och intervjuer innan de anländer till inspelningsplatsen i Thailand.(TT) A A Deltagarna i TV3:s kärleksexperiment har gjort grundliga tester och intervjuer innan de anländer till inspelningsplatsen i Thailand. Varje deltagare är en "perfect match" till någon av de andra - men de vet inte vem. – Det är en sjuk tanke att någon av de här personerna är framtagen just för mig, säger deltagaren Valentina Bogar, 20, om upplägget. – Folk blir kära i fel personer och det är då det blir kaos, säger programledaren Martin Björk. ERBJUDANDE Fri tillgång till allt på blt.se. Endast 1 krona första månaden. Han beskriver själv programmet som en känslomässig bergochdalbana "helt utan avdankade 'Paradise hotel'-deltagare". – Det är det som gör att det är så unikt. För deltagarna handlar det inte om att gå på automatväxeln och försöka hitta en partner som tidigare, utan att tänka utanför boxen och ta till professionell hjälp, säger Martin Björk. En miljon kronor Om alla deltagare i slutet av säsongen lyckas med sina matchningar delar de på vinstsumman: en miljon kronor. – Pengarna är inte jätteviktiga. En miljon delat på tjugo är dessutom inte så mycket. Jag är här för upplevelsen och för att hitta kärleken, säger deltagaren Shad Burhan, 33. 20-åriga Renara Franco håller med: – Jag kände att det var dags att sluta upp med det här singellivet och hitta något mer seriöst, säger hon. Bra sätt att hitta rätt Deltagarna är överrens om att det är möjligt att hitta den rätte på det här sättet. – Grejen med mig är att om jag träffar en kille hemma och han gör något litet fel, så bara blockar jag honom och springer. Men inne i huset kunde jag inte göra det utan var tvungen att fortsätta träffa killen varje dag, säger Renara Franco. – Den sociala nivån blev extremt mycket högre än i verkligheten eftersom vi varken hade telefon, internet eller tv. Vi tvingades lära känna varandra väldigt bra, vilket kan vara lyckat om man vill ha ett förhållande, säger Shad Burhan. "Are you the one" får premiär den 26 februari på TV3, Viafree och Viaplay. A A