De får sjunga vidare i "Idol"

Kvalveckans tredje omgång är avgjord och William Segerdahl och Maximillian Bergstrand är ett steg närmare kvalfinalen. Det avslöjar programledaren Pär Lernström i resultatshowen som sänds på "TV4 Play".

William Segerdahl, som var sist ut i kväll, fick Kishti Tomita att börja gråta när han framförde Tom Pettys "Free falling".

– Jag glömmer helt bort att jag är på jobbet, sade den rörda jurymedlemmen efteråt.

– Du fullkomligt tränger dig in i hjärtat på mig och säkert många andra också, sade Alexander Kronlund.

Maximilian Bergstrand bjöd på klassisk rock 'n' roll när han framförde The Whos "The kids are alright" och hyllades bland annat av juryn för sin tydlighet och för att han är så trygg i sitt artisteri.

Isak Sundning, Christofer Andersson, Matice Kamara och Adam Jarl får nu hålla tummarna för att bli uttagna som juryns wildcards på fredag.

Resultatet redovisades först live i TV4 Play och sänds sedan på TV4 klockan 21.55. Kvalveckan i "Idol" sänds måndag-fredag i TV4.