David Attenborough får hederspris i Göteborg

Den brittiska naturfilmsprofilen David Attenborough kommer till Göteborg den 6 september för att ta emot ett hederspris under The Perfect World Foundations årliga gala för natur- och djurliv. Martin Stenmarck blir kvällens konferencier och bland de övriga besökarna finns fredspristagaren Rajendra Pachaur och Game of Thrones-skådespelaren James Cosmo.

"Det är många som vill vara med och hylla David Attenborough. Vi har redan fått in förfrågningar av ett flertal kända svenska artister som vill uppträda gratis under kvällen", säger Ragnhild Jacobsson, grundare av The Perfect World Foundation, i ett pressmeddelande.

92-åriga David Attenborough är internationellt känd för sitt berättande i BBC:s naturfilmer. Han har bland annat hörts i "Planet earth" och "Liv på jorden".