Danska rockrävar på Sverigeturné

Det danska rockbandet D-A-D kommer till Sverige i höst och spelar i tio städer, enligt ett pressmeddelande.

Bandet bildades 1982 med namnet Disneyland After Dark. De debuterade 1986 och har sedan dess gett ifrån sig hitlåtar som "Sleeping my day away". I april släpper de sitt tolfte studioalbum, deras första på åtta år.

Turnéplan: 23/10 Uppsala, 24/10 Borlänge, 25/10 Sundsvall, 26/10 Gävle, 27/10 Stockholm, 29/10 Eskilstuna, 30/10 Norrköping, 31/10 Huskvarna, 1/11 Göteborg, 2/11 Malmö.