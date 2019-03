Då visas "Game of thrones"-dokumentären

Det blir fullt upp för alla "Game of thrones"-fantaster i vår. Den 27 maj, en vecka efter att det allra sista avsnittet av fantasyserien sänts, sänder HBO Nordic dokumentären "Game of thrones: The last watch".

Dokumentären, regisserad av Jeanie Finley, är inspelad under ett års tid och följer inspelningarna av den sista säsongen.

Enligt ett pressmeddelande från HBO får tittarna "på nära håll följa medarbetarna och skådespelarna som kämpar mot extremväder, deadlines och den alltid lika exalterade fanskaran som hungrar efter spoilers".

"Game of thrones" sändes första gången 2011 och den åttonde och avslutande säsongen börjar sändas på HBO Nordic och C More den 15 april. Hajpen kring den sista säsongen är enorm. Bland annat planeras en rad stora "Game of thrones"- konserter i Malmö, Göteborg och Stockholm.