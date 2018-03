Då kommer "Whitney"-dokumentären

I en detaljerad dokumentär ska tittarna få en inblick i Whitney Houstons liv och karriär. "Whitney", som är skapad av Oscarsbelönade Kevin Macdonald, släpps den 6 juli.

Filmen innehåller tidigare helt opublicerade låtar och bilder, samt inspelningar från stjärnans konserter.

– Jag närmade mig Whitneys liv som om det vore ett mysterium. Varför var hon, med så mycket råtalang, så öppet destruktiv? "Whitney" är en familjeberättelse som avslöjar nya sidor hos en kvinna som inte ens de största fansen kände till, säger regissören Kevin Macdonald, enligt Variety.

Whitney Houston dog den 11 februari 2012. Med hits som "How will I know", "I wanna dance with somebody (Who loves me)" och "Didn't we almost have it all" är hon en av musikhistoriens bäst säljande artister.