Då kommer Sias nya album

Det blir ett nytt fullängdsalbum från Sia nästa år. Den australiska stjärnan avslöjar själv nyheten i ett svar till ett fan på Twitter, där hon också skriver att hon har skrivit och regisserat en musikal som även den kommer nästa år.

Sia har haft enorma hits med bland annat singeln "Chandelier" och David Guetta-samarbetena "Titanium" och "Wild ones". Hennes senaste album "This is acting" kom 2016 och i fjol släppte hon julskivan "Everyday is christmas".