Crowe omvandlar "Almost famous" till musikal

Regissören Cameron Crowe jobbar på att göra om "Almost famous", som skildrar hans eget liv, till musikal. Filmen från 2000 handlar om 15-årige William (Patrick Fugit) som drömmer om att bli musikjournalist och får i uppdrag av tidningen Rolling Stone att följa det fiktiva bandet Stillwater på deras turné.

Cameron Crowe jobbade själv för tidningen i samma ålder och Stillwater baseras på band som The Who, Led Zeppelin och till stor del The Allman Brothers Band. Enligt Crowes gamla arbetsgivare, Rolling Stone, så har regissören jobbat med att utveckla musikalen under ett par år, tillsammans med kompositören Tom Kitt.

– Det känns inte ens som att jobba utan som ett nytt äventyr, säger Cameron Crowe, vars manus till filmen vann en Oscar.

Tom Kitt har tidigare skrivit musiken till musikalversionen av "High fidelity" och vunnit priser för sina arrangemang av musiken i Green Day-musikalen "American idiot".