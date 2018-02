Cinemafrica firar 20-årsjubileum

Samtidigt som Oscarsfebern råder i USA gör sig den svenska Cinemafrica redo för sitt 20-årsjubileum.

"Festivalen har sedan start lyft viktiga samhällsfrågor så som feminism, antirasism och intersektionalitet och drivit meningsfulla dialoger i samhället", säger Dina Afkhampour, chef för festivalen, i ett pressmeddelande.

Filmfestivalen, som är en av Europas största för afrikansk film, inleds med en jubileums- och invigningsfest på Oscarsteatern i Stockholm den 26 februari, då författaren Johannes Anyuru gör ett framträdande. Därefter följer en festivalvecka som bland annat bjuder på besök av dokumentärfilmaren Sophie Fiennes och regissörerna Mahamat Saleh Haroun och Mahamat Saleh Haroun.

Sex filmer tävlar om festivalens långfilmspris, nämligen Mahamat Saleh Harouns "A day for women", Alain Gomis "Felicité", Rungano Nyonis "I am not your witch", Nabil Ayouchs "Razzia" och Akin Omotosos "Vaya".

Årets Cinemafrica pågår mellan den 26 februari och den 4 mars. Dessutom hålls en systerupplaga i Umeå 2-3 mars.