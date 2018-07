Chazelles nya öppningsfilm i Venedig

Och nu är det dags igen. Chazelle har regisserat även årets öppningsfilm, "First man", med Ryan Gosling och Claire Foy i huvudrollerna. Linus Sandgren har varit fotograf även nu.

Filmen handlar om astronauten Neil Armstrong som blev den förste mannen att sätta sin fot på månen, något som skedde för 49 år sedan. Chazelle säger i en kommentar:

– Det ska bli oerhört spännande att återvända... jag ser oerhört mycket fram mot att få ta filmen till festivalen.

Under nästa vecka kommer Venedigfestivalen att presentera resten av årets program. Till de filmer som troligen kommer att visas under festivalen, som börjar den 29 augusti, hör Brad Coopers "A star is born" med Lady Gaga, Jacques Audiards "The sisters brothers" med Jake Gyllenhaal och Joaquin Phoenix, Mike Leighs "Peterloo", Tilda Swintons ännu odöpta dokumentärfilm om progressiva skolor runtom i världen och Steve McQueens thriller "Widows". Svenska förhoppningar står till Anna Odells "X & Y".

"First man" går upp på bio i Sverige den 12 oktober.