Bryan Adams överraskade på Broadway

Publiken på Broadwayscenen The Nederlander New York fick extra valuta för pengarna under en föreställning av musikalen "Pretty woman" i veckan. Plötsligt dök Bryan Adams upp på scenen och framförde balladen "You and I", och därefter ett helt potpurri av låtar. Mot slutet fick han sällskap av hela ensemblen, skriver Page Six.

Men med tanke på att Adams är högst involverad i musikalen var hans närvaro kanske inte så konstig. Den kanadensiske musikern har skrivit musiken till föreställningen, som är en musikalversion av den klassiska 90-talsfilmen med samma namn.