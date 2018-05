"Brooklyn nine-nine" läggs ner

Det amerikanska tv-bolaget Fox skrotar sin komediserie "Brooklyn nine-nine" efter fem säsonger, skriver The Wrap. Den humoristiska polisserien med bland andra Andy Samberg har varit omtyckt av kritiker och har fått flera utmärkelser, men har inte lockat tillräckligt många tittare för att få fortsätta.

Beslutet har fått mängder av fans att protestera mot nedläggningen på sociala medier och seriens medskapare Dan Goor och skådespelarna Stephanie Beatriz och Joe Lo Truglio har gått ut och tackat för allt stöd.

Så här års brukar de amerikanska tv-kanalerna meddela vilka serier som får fortsätta i höst. I samma veva står det klart att även Fox-serierna "Last man on earth" och "The mick" läggs ner.