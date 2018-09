Bluespionjären Otis Rush är död

Bluesikonen Otis Rush har avlidit. Det uppger hans fru Masaki Rush, enligt ett inlägg på artistens hemsida.

"Rush, en av tidernas mest inflytelserika artister inom Chicagobluesen, gick bort i komplikationer efter en stroke han drabbades av 2003", lyder det.

Han beskrivs också som arkitekten bakom den distinkta stil av blues som växte fram i västra Chicago på 1950-talet, med "huggande, jazzinfluerad elgitarr" och "hög, passionerad sång".

I sin runa kallar The New York Times Rush "en emotionell sångare och gitarrist med stor skicklighet och fantasi".

Han har haft många beundrare i rockvärlden genom åren - bland dem Led Zeppelin, som spelat in en egen version av hans singelgenombrott "I can't quit you baby" från 1956.

Otis Rush blev 83 år gammal.