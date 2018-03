Bakom kulisserna med Patti Smith

Musikikonen Patti Smith firade under 2015 sitt debutalbum "Horses" 40-årsjubileum med att åka ut på turné. Den sista konserten på turnén ägde rum i Los Angeles tidigt 2016. Nu skriver Pitchfork att LA-konserten släpps som en dokumentär med titeln "Horses: Patti Smith and her band".(TT)