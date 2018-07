At the Gates gör två Sverigespelningar

Death metal-bandet At the Gates är klara för två Sverigespelningar i höst, meddelar arrangören. Den 5 oktober spelar de på KB i Malmö och dagen därpå är det hemstaden Göteborgs tur då de intar Pustervik.

At the Gates bildades 1990 och räknas som några av de största pionjärerna inom melodiös svensk death metal. Efter många års frånvaro återförenades de 2014 och i maj släppte de sitt senaste hyllade album "To drink from the night itself".