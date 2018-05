Ashley Judd stämmer Harvey Weinstein

En stämningsansökan har lämnats in i en domstol i Santa Monica, Kalifornien. Enligt Judd såg Weinstein till att hon förlorade en roll i "Sagan om ringen" 1998 genom att smutskasta henne. Hon ska ha nekat honom sex ungefär ett år tidigare, i ett hotellrum där han träffat henne under förespeglingar att han skulle diskutera affärer.

Enligt stämningsansökan använde Weinstein "sin makt inom nöjesindustrin för att förstöra Judds rykte och begränsa hennes möjligheter att hitta jobb".

Weinstein har tidigare nekat till anklagelserna om sexuella trakasserier. Hans talesperson har inte kommenterat stämningsansökan direkt.

Ashley Judd var en av de första kvinnorna som i oktober förra året anklagade Weinstein för sexuella trakasserier, som pågått under flera decennier.

Hon säger i ett uttalande till The New York Times att eventuella framtida pengar från stämningen ska gå till rörelsen Time's up, som vill sätta stopp för ojämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatser världen över.