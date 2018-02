Artisten Vic Damone död

Den amerikanske sångaren och skådespelaren Vic Damone har gått bort, 89 år gammal, rapporterar flera medier.

Artisten ansågs vara en av de främsta inom sin tid - och hyllades av storheter som Frank Sinatra.

Vic Damone, vars ursprungliga namn var Vito Rocco Farinola, var även skådespelare under 1950- och 1960-talet i filmer som "Under Bagdads måne" och "Rich, young and pretty".