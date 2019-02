Ariana Grandes "Thank u, next" slår rekord

Albumet släpptes den 8 februari och är popstjärnans fjärde Billboard 200-etta. Faktum är att det gått mindre än sex månader sedan Grande toppade listan förra gången med plattan "Sweetener", enligt Billboard.

Ariana Grandes femte studioalbum "Thank u, next" är också det popalbum som strömmats flest antal gånger på en vecka någonsin i USA. Låtarna på albumet har sammanlagt strömmats hela 307 miljoner gånger under veckan, den högsta siffran hittills för en kvinnlig artist och den nionde bästa strömningsveckan för ett album.

De åtta som lyckats bättre är alla hiphop-album. Rekordet innehas av Drakes "Scorpion", vars låtar strömmades 745,9 miljoner gånger i USA veckan albumet släpptes, i juli förra året. Det gamla pop-rekordet hade Ed Sheeran med plattan "Divide", vars låtar strömmades 126,7 miljoner gånger under en vecka 2017.

På "Thank u, next" finns monsterhits som "7 rings" och den första singeln "Thank u, next", och albumet gick rakt in som etta även på den svenska albumlistan.