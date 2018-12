Ariana Grande ger konsert i Globen

Förra året uppträdde Ariana Grande i Friends arena och nu är det klart att stjärnan återigen besöker Sverige, under sin turné "The Sweetener world tour"". Den 7 oktober nästa år kommer Grande till Globen och biljetterna släpps den 20 december, skriver Live Nation i ett pressmeddelande. Turnén inleds i USA i mars och Grande spelar även i bland annat London, Amsterdam, Paris och Berlin.

Ariana Grande är 25 år gammal en av världens just nu största artister. Nyligen slog hon rekord då musikvideon till hennes senaste singel "Thank u, next" strömmats 100 miljoner gånger på den amerikanska videoplattformen Vevo. Singeln blev även hennes första att gå in på förstaplatsen på amerikanska Billboardlistan.