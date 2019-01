Ariana Grande anklagas för plagiat

Den amerikanska rapparen Princess Nokia anklagar Ariana Grande för låtstöld, skriver Pitchfork.

I en video på Twitter (som nu har raderats) lyssnar Princess Nokia på popstjärnans nya singel "7 rings" och spelar sedan upp sin egen låt "Mine" från ep:n "1992".

"Tycker ni att det här låter bekant? För mig låter verkligen bekant", säger rapparen.

I "Mine" upprepar Princess Nokia orden "It´s mine, I bought it" i refrängen. Ett liknande upplägg hörs i "7 rings" där Grande sjunger "I want it, I got it" flera gånger i rad.