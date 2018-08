Arcade Fire avslutade WOW med a cappella

Under fredagen sköts insläppet upp på grund av storm, och under lördagen hände samma sak, nu med åska som anledning.

Under Arcade Fires framträdande öppnade sig himlen totalt och det var framför en störtflod och en publik iklädd plast och galon som bandet fick inleda â??Everything now".

Instrument behövde täckas över undan regnet, men det hindrade inte Arcade Fire.

Rött sken, nästan inferno, varvades med videor varvades med rymden. Arcade Fire spelade flitigt låtar från senaste albumet â??Everything now", som â??Put your money on me" och â??Creature comfort". Men det var också äldre grejer på repertoaren, som â??The Suburbs", av Win Butler tillägnad David Bowie.

Mot slutet kom bandet tillbaka till â??Everything now", men i lugnare tempo.

Efter att ha lagt ifrån sig instrumenten kunde bandet inte riktig sluta. I stället skapade de allsång "a cappella", innan de långsamt lämnade scenen, och publiken i Slottsskogen.