Albumaktuella Kanye West fortsätter provocera

Efter en vår präglad av kontroversiella Twitteruttalanden släppte den amerikanska hiphopartisten Kanye West i gryningen sitt senaste album "ye".

Med det sjuspåriga albumet fortsätter Kanye West att sticka ut hakan. Skivomslaget, som artisten fotade själv med sin Iphone på vägen till lanseringen enligt frun Kim Kardashian, pryds med texten "Jag hatar att vara bipolär, det är fantastiskt". En referens till stjärnans tidigare uttalanden om sin mentala hälsa.

Även låttexterna fortsätter på vårens kontrovers. Här lyfter Kanye West allt från skivbolagsmogulen Russel Simmons våldtäktsanklagelser till sin egen kritiserade kommentar om slaveri.

Till skillnad från när senaste plattan "The life of Pablo" lanserades med pompa och ståt 2016 i Madison Square Garden i New York bjöd Kanye West in till ett mer intimt lyssningstillfälle för "ye". Endast 150 personer stod på listan när plattan spelades för första gången - i Jackson Hole i delstaten Wyoming.

Lanseringen sändes live och gästades av både journalister och kända ansikten som komikern Chris Rock och Ty Dolla Sign - som gästar plattan med bland andra Jeremih, Kid Cudi, och 070 Shake.