Abba har spelat in nya låtar

Bandets manager Görel Hanser ger beskedet om de nya låtarna i ett pressmeddelande.

Abba har sedan tidigare aviserat att bandet ska återförenas i en stor global tv-show i höst. Men det är inte Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid själva som står på scenen - utan fyra digitalt framställda "Abbatarer".

– Vi gör det för att det är så spännande och kul, sade Björn Ulvaeus till TT i samband med att nyheten offentliggjordes.

Det är brittiska BBC och amerikanska NBC som planerar den tv-sända hyllningsshowen till Abbas ära i höst. Tanken är att de fyra digitala kopiorna ska framträda under showen med en av gruppens låtar.

– Våra huvuden har mätts på alla håll och kanter och av det skapar man ett bibliotek av ansiktsmuskler, sade Björn Ulvaeus.

En av de nya låtarna, "I still have faith in you", ska framföras av "Abbatarerna" i tv-framträdandet.

Vad som ska hända med den andra låten, och vad den heter, är okänt.