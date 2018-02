44 420 röster på publikens Guldbagge

Amanda Kernells "Sameblod" blev en av Guldbaggegalans stora vinnare vid galan i januari. Filmen om Elle Marja tilldelades bland annat publikens pris. Tittarna gavs möjlighet att rösta på sin favoritfilm via Aftonbladets sajt en gång per dag under perioden 22 december-17 januari och det totala antalet röster landade på 44 420. Efter "Sameblod" kom "Superswede" följd av "Solsidan".

"Den nya röstningsformen har resulterat i ett engagemang från såväl publik och fans som produktionsbolag och distributörer. Detta ger i sin tur ytterligare exponering av filmerna som dessutom sträcker sig under en längre period. Man kan säga att de får ett nytt liv under röstningsperioden och det känns ju otroligt kul", säger Vicke Harris, projektledare för Guldbaggen, i ett pressmeddelande.

"Sameblods" framgångar på galan gav tydliga spår på landets biografer. Där klättrade filmen tillbaka upp på listan över de 20 mest sedda helgen efter galan, från 34:e till 12:e plats.