Vinterresor till solen minskar

Resandet under vintermånaderna till sol och värme ser ut att minska och därmed bryta en uppåtgående trend som varat i flera år, rapporterar SVT Nyheter.

Flygbokningarna gick ner med 10-15 procent under vintermånaderna i år, enligt resebyrån Tickets statistik. Under de två, tre tidigare åren har flygresorna ökat med omkring tio procent per år. Orsaken till minskningen tros inte vara att fler tänker på klimatet.

– Framförallt tror jag att det har att göra med den varma sommaren. Många maxade sina semesterdagar då, just för att det var så fint väder, säger Katarina Daniels, kommunikationsansvarig på resebyrån, till SVT.

Samtidigt kan en svag svensk krona och en skakig bostadsmarknad ha påverkat resandet.