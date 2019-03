KI förutspår svalare svensk ekonomi

– Vi befinner oss i en högkonjunktur men den bromsar in. Högkonjunkturen kommer bestå även nästa år. Vi ser en konjunkturavmattning, men vi går inte in i en lågkonjunktur, säger KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

– Det som bidrar mest till att BNP växer är exporten och konsumtionen, fortsätter hon.

BNP förväntas växa med 1,5 procent i år jämfört med 2,3 procent under 2018. Under 2020 väntas BNP öka med 1,6 procent. Per invånare stiger BNP med runt en tredjedel av den totala tillväxten, enligt KI:s nya prognos.

Samtidigt väntas inflationen bli lägre än två procent i år medan arbetslösheten väntas ligga kvar på 6,3 procent för att sedan stiga sakta de närmaste åren. Mot denna bakgrund minskar Riksbankens utrymme för räntehöjningar, enligt KI. Enligt prognosen väntas reporäntan höjas till noll procent vid årsskiftet och sedan blir det inga fler höjningar förrän 2021, vilket är lägre än Riksbankens egen bedömning.

Samtidigt bedömer KI att utrymmet för ofinansierade reformer i vårbudgeten är obefintligt.

Svaren i den månatliga konjunkturbarometern visar att stämningsläget i ekonomin föll marginellt under mars månad men låg kvar på en relativt stark nivå.

Stämningsläget för hushållen steg för andra månaden i rad, vilket beror på att många upplevt att den egna ekonomin förbättrats under det senaste året. Sett i historiskt perspektiv ligger dock hushållens konfidensindikator under genomsnittet.