Svenskarna: Vi klarar oss utan kontanter

Sverige är tillsammans med övriga nordiska länder redan längst fram i världen i omställningen mot en alltmer kontantlös ekonomi. Och de flesta svenskar är positiva till utvecklingen, enligt Riksbanken.

Sju av tio av de tillfrågade i Riksbankens enkät säger att de skulle klara sig utan kontanter, så som betalningssystemet fungerar i dag. Enkätresultaten redovisas i en undersökning av svenska folkets betalningsvanor, som Riksbanken gör varannat år.

Färre bankkontor med kontanter

Bara var åttonde person, eller 13 procent, använde kontanter vid sitt senaste köp, visar enkäten. Det är en betydligt mindre andel än 2010, då nivån låg på 40 procent. Av enkäten framgår också att fyra av tio tillfrågade inte använt kontanter som betalningsmedel under den senaste månaden, vilket kan jämföras med två av tio 2016.

Omställningen syns även i att antalet bankkontor med traditionell kassa för kontanthantering i fjol hade fallit till 580. Det är en minskning med nästan 60 procent sedan 2011.

Men det är inte stängda bankkontor eller det ökade antalet småbutiker och kaféer som vägrar ta emot kontanter som i första hand driver på utvecklingen, enligt Riksbankens analys. Snarare handlar det om folkets inställning.

Betydligt mindre uttag

Allmänhetens kontantuttag i automater har blivit både betydligt färre och mindre. Det handlar om en halvering av antalet uttag, trots att antalet automater legat relativt still kring nivån 2 800 stycken under perioden 2006-2016. Dessutom har snittbeloppet som tas ut ur automaterna minskat med 56 procent under perioden, enligt Riksbanken.

Fast i glesbygden går omställningen inte lika smärtfritt. Där använde var femte tillfrågad, 20 procent, kontanter vid sitt senaste köp och 35 procent av de tillfrågade är mycket eller ganska negativa till minskad kontantanvändning.

Åldern spelar stor roll för inställningen till kontantfrågan. I åldersgruppen 65-84 år använde nästan 80 procent kontanter under senaste månaden, medan bara 26 procent använde bankernas digitala betaltjänst Swish. Det kan jämföras med åldersgruppen 18-24 år, där 45 procent hade använt kontanter, medan 80 procent hade använt Swish.