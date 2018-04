Stora tapp på Wall Street - handelskrig hotar

USA:s president Donald Trump drog sig inte för att twittra om hur "orättvist" behandlat USA är av Världshandelsorganisationen (WTO) jämfört med Kina. Han hotar med ytterligare 100 miljarder dollar i tariffer, och Kina svarar att man då kommer att slå tillbaka "hårt".

Utspelen fick bland annat Dow Jones industriindex att för stunden falla mer än 450 punkter.

Under fredagen presenterades också amerikanska jobbsiffror som var svagare än väntat. Antalet jobb ökade med 103 000 under mars, den minska ökningen på sex månader, och väl under prognosen på 193 000.

Flygplanstillverkaren Boeing, som är den enskilt största amerikanska exportören till Kina, blev en av de stora förlorarna och föll 3,3 procent. Därmed raderades torsdagens uppgång ut.

Även andra industriföretag, som Caterpillar, tillverkare av bygg- och anläggningsmaskiner, och Deere, tillverkare av jordbruksmaskiner, backade - mer än 3 procent respektive 4 procent.

Nätjätten Amazon åkte på ännu ett bakslag och föll mer än 2 procent. Detta efter att under gårdagen ha hämtat upp tappet orsakat av Donald Trumps hårda angrepp tidigare i veckan.

Dow Jones industriindex föll 2,3 procent, Nasdaqs kompositindex tappade 2,3 procent och S&P 500 backade 2,2 procent.