Stark näthandel lyfter Amazon

Näthandelsjätten Amazon rapporterar ökning i omsättning på 43 procent det första kvartalet 2018.

Framförallt är det näthandeln och efterfrågan på företagets molntjänster som gör att resultatet ser bra ut.

Nettoförsäljningen ökade jämfört med ett år sedan från 35,7 miljarder dollar till 51 miljarder dollar. Nettoinkomsten steg under första kvartalet från 724 miljoner dollar till 1,6 miljarder dollar, eller från 1,5 dollar per aktie till 3,3 dollar per aktie.

Omsättningen för Amazons molntjänst, som tillhandahåller digital infrastruktur, ökade med 48,6 procent till 5,44 miljarder dollar, vilket var högre än vissa analytiker förutspått.

USA:s president Donald Trump har i en rad inlägg på Twitter gått till hårt angrepp mot bolaget, som har samma ägare som tidningen The Washington Post. Trump har bland annat tyckt att Amazon betalar för lite skatt.