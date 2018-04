Så mycket pengar drar Abba in

Även om siffrorna varierar är experter överens om att Abba har sålt minst 200 miljoner album och singlar i hela världen, enligt den amerikanska affärstidningen Forbes.

Samtidigt har filmatiseringen av Abba-musikalen dragit in 575 miljoner dollar i biljettförsäljning, och scenversionen från de 49 produktionerna har överskridit två miljarder dollar brutto, skriver Forbes.

1982, under höjdpunkten av sin karriär, lade gruppen ner, och det har länge spekulerats om en återförening. År 2000 blev Abba erbjudna en miljard dollar, 8,7 miljarder kronor, för att göra ytterligare en turné, men de tackade nej. Enligt Anni-Frid Lyngstad skulle ingen summa pengar i världen kunna få dem att ändra sig, enligt Forbes.

Därför blev många förvånade när Abbas manager Görel Hanser under fredagen meddelade att Abba kommer att släppa två nya låtar, varav den ena, "I still have faith in you", som kommer att framföras av digitala "abbatarer" i en tv-show producerad av NBC och BBC. Därefter blir det turné med de digitala versionerna av medlemmarna.

Enligt den amerikanska affärstidningen ser det utifrån detaljerna inte ut att bli en miljardsuccé i klass med erbjudandet från 2000, samtidigt som återföreningar med stora artister kan visa sig bli väldigt lukrativa. Tidningen jämför med Elton John Farewell Yellow Brick Road Tour som uppskattades ge intäkter på 400 miljoner kronor kort efter att nyheten avslöjades tidigare i år.