Reklamsekunder värda miljoner

Det lär bli en kall afton för de sportsligt inblandade i årets NFL-final. Super Bowl-mötet mellan New England Patriots och Philadelphia Eagles avgörs i Minneapolis där det väntas över tiotalet minusgrader. Varmare lär det bli för sändningsbolaget NBC som kan räkna med att håva in över 5 miljoner dollar per 30 sekunder reklamtid i pauserna av den amerikanska fotbollen.

Viktig annonsyta

Med uppskattningsvis 111 miljoner tv-tittare sitter de på en guldgruva för annonsörer. Publiken är, enligt analysföretaget Nielsen, dessutom uppdelad nästan 50/50 mellan män och kvinnor.

– Super Bowl är världens största scen och den drar till sig många olika typer av ögon, säger John Osborn, USA-chef på världsomspännande mediebyrån OMD till NBC news.

– Den är som en spegel av vad som händer i kulturen och i samhället.

Omdiskuterade budskap

Förra året synades öltillverkaren Anheuser-Busch i den spegeln då de marknadsförde storsäljaren Budweiser med en reklamsnutt om hur grundaren Adolphus Busch tog sig till USA från Tyskland år 1857 och mötte affärspartnern Eberhard Anheuser.

Inslaget ansågs vara "anti-Trump" eftersom presidenten precis skrivit under ett dekret om att stänga landets gränser. Sociala medier fylldes av budskapet #boycottbudweiser.

Även i år har det förekommit annonseringskontroverser. Amerikanska krigsveteraner har nekats att vara med i det officiella matchprogrammet eftersom deras budskap #pleasestand sågs som en attack mot de NFL-spelare som knäböjt under nationalsången i protest mot hur svarta behandlas i landet.

Avgörande siffror

För företagen är dock vinsten ofta större än risken i form av genomslag. Enligt Nielsen hade förra årets Super Bowl närmare 191 miljoner interaktioner i sociala medier från över 48 miljoner amerikaner.

Dan Lovinger, ansvarig för annonsförsäljningen på NBC, har tidigare sagt till Variety:

– Du kan se bakåt genom åren att vi har i genomsnitt 110 miljoner tittare per minut. Företag inser att det finns få platser där du verkligen kan nå en så samlad skara.

Att som medlem ur den samlade skaran själv köpa lite reklamtid under evenemanget är inte speciellt troligt. Enligt nyhetsbolaget CNN ligger en amerikansk genomsnittlig årslön på runt 31 000 dollar, eller 0,2 sekunder, omvandlat till reklamtid.