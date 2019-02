Ökad orderingång för Saab

Försvars- och säkerhetskoncernen Saab redovisar ett justerat rörelseresultat på 1 422 miljoner kronor för årets fjärde kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 995 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Bolagets orderingång uppgick till 10 792 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med 6 586 miljoner under samma period i fjol.

Omsättningen under kvartalet steg till 11 018 miljoner kronor, från 10 150 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4:50 kronor per aktie för 2018, vilket kan jämföras med 4:40 kronor per aktie i fjol. Jämförelsetalet är omräknat för antal utestående aktier vid årsskiftet 2018. SAS genomförde en nyemission om sex miljarder kronor under fjärde kvartalet.