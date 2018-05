Nordisk Film köper Avalanche

Nordisk Film köper svenska spelutvecklaren Avalanche Studios, skriver Di Digital. Redan förra våren lade det Egmontägda bolaget vantarna på 20 procent av aktierna för 100 miljoner kronor. Nu köper de resterande aktier kontant, för 912 miljoner kronor - vilket värderar Avalanche till över en miljard kronor.

– Vi är jättenöjda att det här har kommit på plats och ser en ljus framtid för bolaget, säger Nordisk Film Games vd Mikkel Weider till nyhetssajten.

Spelutvecklaren har 320 anställda och hade en omsättning på drygt 333 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på drygt 30 miljoner kronor, i senaste årsredovisningen från 2016.

– Det här är jättekul även om det fortfarande känns märkligt att man byggt upp någonting som detta och nu säljer det, säger Christofer Sundberg, en av Avalanchegrundarna, till Di Digital.

Avalanche har kontor i Stockholm och New York. Nyligen blev det känt att spelutvecklaren även öppnar kontor i Malmö. Bolaget har jobbat bland annat med den populära spelserien Just Cause och även Mad Max, som släpptes 2015. Nyligen blev det känt att man ska göra spelet Rage 2 åt speljätten Bethesda.