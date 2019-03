Lufthansa tappar höjd

Tysklands och Europas största flygbolag Lufthansa redovisade ett rörelseresultat på 428 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 4 miljarder kronor, för det fjärde kvartalet 2018. Det var 11 procent lägre än motsvarande period föregående år och strax under analytikernas förväntningar enligt en Reutersenkät.

Flygjätten förutspår stabila marginaler och ökad försäljning under 2019. Bolagets lågprislinje Eurowings förväntas gå plus minus noll.

Under februari i år flög cirka 9 miljoner passagerare med Lufthansa, vilket är 1,9 procent fler än under motsvarande period i fjol. Det framgår av separat rapport som släpptes under torsdagen. Kabinfaktorn, som är ett mått på hur pass välfyllda planen är, steg 0,2 procentenheter till 76,5 procent.