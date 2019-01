Olika bud om nya pengar till AF

– Min bedömning är att det inte blir mer än marginella förändringar, säger Ylva Johansson.

Varslet är till att börja med en direkt konsekvens av M/KD-budgeten som tillsammans med SD röstades igenom före jul. Nu får de partierna ta ansvaret, enligt statsminister Stefan Löfven (S).

– Nu får de tre partierna med Ulf Kristersson i spetsen stå i skamvrån och så ska de vända sig till dem som nu fått det här varslet och säga att vi gjorde det här fullt medvetet på en servettskiss. Nu får ni lida för det, säger Löfven.

Även JA-avtalet påverkar

Men även regeringens överenskommelse med C och L, det så kallade januariavtalet (JA), påverkar Arbetsförmedlingens beslut.

– Ja, det är korrekt. Nu har vi ett budgetsamarbete med fyra partier, där två av de partierna har en mycket lägre ambitionsnivå för arbetsmarknadspolitiken än vad vi socialdemokrater har, och det är klart det kommer också att påverka även framtida budgetar, säger Ylva Johansson.

Centerpartiet öppnar dock för mer pengar, oklart på vilket sätt och till exakt vad. C har varit pådrivande för att få igenom en genomgripande förändring av Arbetsförmedlingen.

– Det som är viktigt är att göra om myndigheten i grunden. Att se till att alla de som har varit duktiga arbetsförmedlare runt om i landet får ett bättre uppdrag, att de får andra aktörer så att matchningen förbättras, säger C-ledaren Annie Lööf.

Ingen hemlighet

Hon säger samtidigt att det är viktigt att myndigheten fungerar under tiden som omgörningen sker.

– Det kommer att tillföras medel till Arbetsförmedlingen just för att kunna genomföra den stora förändring av Arbetsförmedlingen som vi vill se. Den stora förändringen kommer att genomföras under de kommande tre åren. Under tiden måste myndigheten fungera på ett så bra sätt som möjligt, säger Lööf.

TT: Så Arbetsförmedlingen kan räkna med mer pengar i vårändringsbudgeten i april?

– Vi får vänta tills vårbudgeten läggs om ett par månader, men jag tror inte att det är någon hemlighet att det kommer att tillföras medel till Arbetsförmedlingen, säger Lööf.

Ineffektivt arbete

Liberalerna kommer också att vara med och förhandla om vårändringsbudgeten.

– Arbetsförmedlingen har fått enormt mycket kritik på goda grunder för att den är ineffektiv och det finns mycket pengar som går till olika åtgärdsprogram som varit ineffektiva. Så min bedömning är att det går att göra stora effektiviseringar på Arbetsförmedlingen, säger partiledaren Jan Björklund.

Han tillägger att exakt hur effektiviseringarna ska "kalibreras" beror på hur konjunkturen ser ut att bli.

– Min grundläggande uppfattning är att Arbetsförmedlingen är för ineffektiv, säger Björklund.

TT: Arbetsförmedlingen behöver minska personalstyrkan?

– Ja, och en del av åtgärdsprogrammen som varit väldigt uppskruvade, trots att vi varit inne i en högkonjunktur. Det är rimligt att skruva ned det ett par snäpp.

Kommer att genomföra

Ylva Johansson tror att de stora neddragningarna, både i Arbetsförmedlingens anslag och i de arbetsmarknadspolitiska programmen, kommer att slå hårt.

– Det kommer att få betydande konsekvenser. Och som socialdemokrat är det inga nedskärningar som jag hade velat se, säger Ylva Johansson.

– Men jag är minister och jag tänker genomföra den överenskommelse som vi fyra partier har träffat och den innebär mindre resurser och en grundläggande reformering av Arbetsförmedlingen. Och det tänker jag genomföra på bästa sätt, fortsätter hon.